Coronavirus mer**: il coro pop di Berlino che esorcizza e insulta il virus

ROMA- Si chiama The Happy Disharmonists il coro pop misto di Berlino che esorcizza il Coronavirus a suon musica e lo insulta pesantemente invitandolo ad andarsene.

Il gruppo canoro infatti, sulla base della musica di “My Sharona” dei The Knack, ha composto una canzone dal titolo Schei** Corona (che in italiano significa Corona mer**) e l’ha diffusa via web con un video in cui 18 componenti del coro, ognuno rigorosamente nella propria abitazione, cantano e recitano la propria battuta. Di fatto un esorcismo cantato contro il virus.

Una canzone che mette insieme i sentimenti di sana aggressività e di rabbia verso questo nemico che tutti vogliamo scacciare subito e per sempre dalle nostre vite, di disagio per il forzato isolamento gli uni dagli altri, ma anche la voglia di acciuffare „il porco“, il terribile virus a cui si dice “bast***o, devo picchiarti e farti saltare in aria, ti ruberemo lo spettacolo, vattene da qui, stupido mer** mer** Corona”.

Il testo tedesco della canzone è di Gerlitzo e Susi Feiten, mentre la disposizione, il montaggio e la regia sono di Carsten Gerlitz che su YouTube ha fatto un tutorial in cui si spiega come è stato realizzato il video e come, sulla base di un testo poi adattato a strofe musicali, ognuno abbia registrato la propria parte e si sia filmato auonomamente per poi spedire al regista che ha montato il tutto.

Il gruppo- che promuove gli hashtag #wirbleibenzuhause #staythefuckhome ha detto: “Non possiamo incontrarci per provare – ma comunque cantiamo insieme, anche solo virtualmente, Tutti hanno filmato la loro parte a casa e poi l’abbiamo messa insieme. C’è molto da scoprire … Non vediamo l’ora che tutto ciò sia passato e di fare molte altre prove e concerti! Resta in salute e resta a casa!”.

Ecco alcune parti della canzone tradotta in italiano:

“Un, due, tre, quattro corona mer**, corona mer**! Non andare a cantare per il coro non è affatto carino, non vedere più i miei amici…corona mer**, corona mer**! Ognuno isolato a casa e tutto solo […] bastardo, devo picchiarti e farti saltare in aria, ti ruberemo lo spettacolo, vattene da qui, stupido mer** mer** Corona! […] Per colpa tua prenderò queste lattine e 100 rotoli di carta igienica, mi pis*** nei pantaloni, […] Ti acciufferemo Corona. Porco!

Cantiamo, per ora, come quell’uccello in gabbia del proverbio che canta non per amore ma canta per rabbia..Noi esseri umani, capaci di ingabbiare gli animali più feroci e potenti, siamo stati ingabbiati da un “aggregato di materiale biologico che gli studiosi non sono certi che possano essere inclusi tra i veri viventi”. (Fonte Focus Scienza)