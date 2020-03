Coronavirus, Diego Costa tossisce sui giornalisti, il pessimo scherzo dell’attaccante VIDEO

ROMA – Follie da coronavirus, capitolo tre. Dopo aver registrato nell’ordine lo scherzo del cestista NBA poi risultato positivo e dopo l’esultanza dei tifosi del PSG con i propri tifosi ecco il, pessimo, gesto di Diego Costa che in mixed zone ha tossito, letteralmente, verso i giornalisti.

Uno scherzo, di cattivo gusto, quello di Diego Costa. Uno scherzo, quello di Diego Costa, che non fa che confermare come il coronavirus in molte parti del globo sia ancora una emergenza sottovalutata.

Un gesto sconsiderato, tenendo conto che solo ieri, quindi mercoledì 11 marzo, l’Oms ha dichiarato la pandemia a livello mondiale.

I numeri della pandemia.

Oltre 110 Paesi coinvolti, 4.500 morti, ad un ritmo che nelle ultime due settimane ha portato ad un aumento dei casi dell’ordine delle 13 volte. Tale velocità di diffusione, secondo l’Oms, “caratterizza il Covid-19 come una pandemia”. Tanto più che “nei giorni e nelle settimane a venire prevediamo un aumento del numero di casi, di morti e di Paesi colpiti”, ha avvertito il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing da Ginevra. Puntando il dito, ancora una volta, contro “l’inazione” di coloro che continuano a prendere questa emergenza sotto gamba. Così ha rinnovato l’appello, soprattutto ai Paesi dove ancora non c’è il coronavirus o ci sono pochi casi, ad effettuare i test per “impedire che nascano focolai”.

Fonte: YouTube, Ansa.