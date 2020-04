“Coronavirus, ecco come diffonderlo”: assaggiano i succhi di frutta e li rimettono sullo scaffale

ROMA – Bevono parte del contenuto della bottiglia di succo di frutta che poi ripongono sullo scaffale del supermercato con lo scopo di “diffondere il coronavirus”. Due ragazzi di 17 anni di Singapore sono stati arrestati per aver pubblicato un video che li ritraeva mentre stavano compiendo la loro bravata.

I fatti risalgono all’otto febbraio scorso ma in seguito alla denuncia sporta nei loro confronti sono stati condannati per disturbo della quiete pubblica. Il loro gesto scatenò un vero e proprio panico tra la popolazione. Come spiega FanPage, in quel periodo Singapore stava affrontando il periodo più difficile dell’epidemia di coronavirus e le persone erano comprensibilmente terrorizzate dall’ipotesi di poter contrarre il covid-19.

I due ragazzi, dopo essere entrati nel supermercato, hanno afferrato una bottiglia di succo di frutta e ne hanno sorseggiato il contenuto per poi rimetterla al suo posto, sullo scaffale. Uno dei due girò un video, lo intitolò “come diffondere il virus di Wuhan” e lo pubblicò su Instagram.

Il filmato venne però segnalato alla polizia che ha impiegato pochi giorni a rintracciare e denunciare la coppia di giovani. I due hanno provato a giustificare quanto accaduto dicendo di voler fare solo uno scherzo. Le autorità hanno però condannato i due ragazzi.

A nulla è servito il loro tentativo di giustificarsi spiegando che volevano solo scherzare (fonte FanPage, YouTube).