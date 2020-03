ROMA – Dopo 70 giorni, a Wuhan in Cina si festeggia la chiusura dell’ospedale che ha dimesso il suo ultimo paziente da coronavirus (in apertura del video in fondo all’articolo).

La diffusione dell’epidemia di coronavirus è stata ormai contenuta in maniera definitiva nella provincia dello Hubei e nel suo capoluogo. L’annuncio è arrivato dal presidente cinese Xi Jinping che ha ispezionato l’attività di prevenzione e contenimento dei contagi in città elogiando i risultati ottenuti nella stabilizazione del contagio.

Secondo i dati diffusi da un portavoce della Commissione sanitaria nazionale cinese infatti, il numero di nuovi casi confermati di covid-19 è sceso sotto quota 20 per la prima volta a Wuhan mentre nessun nuovo caso è stato segnalato in altre città della provincia negli ultimi cinque giorni.

Ora, secondo quanto annunciato dal governo dell’Hubei di cui Wuhan è capoluogo, le attività “di grande significato per la produzione della catena industriale nazionale e globale” potranno ripartire dopo che saranno state attuate le misure di prevenzione e rilasciate le relative autorizzazioni. Le autorità, in un avviso spiegano che le attività “non coinvolte nei settori essenziali come utility e produzione agricola non potranno ripartire almeno fino al 21 marzo”.

