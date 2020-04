Coronavirus, la filarmonica di Peccioli (Pisa) esegue Too Much Heaven dei Bee Gees a distanza VIDEO

ROMA – La Filarmonica di Peccioli in provincia di Pisa ha realizzato un video in cui viene eseguito a distanza il brano Too Much Heaven dei Bee Gees in una versione riarrangiata dal maestro della filarmonica Simone Orsini.

Il progetto è stato realizzato in queste settimane di quarantena ed è nato dalla voglia di suonare insieme nonostante le difficoltà di questo delicato momento storico. La Filarmonica Peccioli, quest’anno festeggia i suoi 150 anni dalla fondazione. Il presidente dell’associazione Antonio Marchetti spiega in un comunicato il senso dell’iniziativa:

“Nel mondo esistono migliaia di lingue, dialetti, parlate, gerghi. E spesso chi parla una lingua non riesce a capire chi parla una lingua diversa”.

“Alcune volte la differenza di lingua porta divisione, allontanamento. Ma c’è una lingua che invece è universale, uguale per tutti; una lingua che unisce, che AVVICINA. La lingua della musica, delle note”.

“E allora, oggi ancor di più di sempre, tempo nel quale occorre sentirci VICINI anche se lontani, la Filarmonica Peccioli, noi Musicisti con il nostro Maestro Simone vogliamo parlare a tutti con questa lingua universale”.

“Quest’anno la Filarmonica Peccioli festeggia i suoi 150 anni dalla fondazione. Crediamo che questo video che abbiamo realizzato sia in questo momento il modo più bello, coinvolgente, emozionante per far sentire a noi stessi e al Pubblico la nostra voglia, il nostro desiderio, la nostra certezza, la nostra determinazione e, forse ancor più di tutto il resto, la SPERANZA di tornare prestissimo a fare le nostre Prove tutti insieme nella nostra Sede, le nostre Sfilate per le strade della nostra Peccioli, i nostri Concerti nelle piazze della nostra Italia” (fonte: Filarmonica Peccioli, YouTube).