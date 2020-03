ROMA – L’imprenditore esterto di Cina Alberto Forchielli parla a Otto e Mezzo su La7, il programma condotto da Lilli Gruber.

Forchielli spiega che l’Italia sarebbe messa peggio della Cina in proporzione al numero di contagi legato alla popolazione. “In cina sono 1 miliardo e 4, noi 60 milioni, cioè 23 volte di meno. La Cina ha avuto 80mila casi, noi siamo a 4mila. Quindi 4 mila moltiplicati per 23 fa 93mila. La Cina di contagi ne ha avuto 80mila, quindi noi siamo messi peggio come intensità di contagi”.

Il virologo Fabrizio Pregliasco è ospite in studio e risponde a Forchielli: “E’ un numero ancora non rilevante che però ci inquieta. Dobbiamo fare i conti con un’esigenza sanitaria. In Lombardia cominciano a scarseggiare i posti in terapia intensiva. Dal punto di vista numerico, per fortuna la nostra dimensione è inferiore e quindi io penso che possiamo dare una sterzata. La nostra situazione è oggettivamente e numericamente meno rilevante”. Pregliasco ha aggiunto: “Finalmente in questi giorni abbiamo dato la sterzata coinvolgendo tutti gli italiani”.

La Gruber chiede poi al virologo un parere sulla chiusura delle scuole: “E’ una medicina amara che deve essere somministrata fino a risolvere la situazione. I casi che contiamo ora sono nati nei giorni scorsi. Queste azioni servono a ridurre la percentuale dei contatti e tutto questo diminuisce la probabilità della malattia”.

Fonte: La7, l’intervento di Forchielli al minuto 5.25.