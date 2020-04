Coronavirus, i guanti possono non proteggere dal contagio, anzi... Il video dimostrativo di una infermiera

ROMA – Usare i guanti e le mascherine protegge davvero dal contagio da coronavirus? Oppure ci fa abbassare le difese e quindi ci rende più esposti? Ieri aveva fatto il giro del web e dei social il video postato su Facebook da un medico, il dottor Alessandro Gasbarrini, in cui si spiegava la differenza tra le varie mascherine: quella chirurgica “altruista”, quella FFP2 con valvola “egoista” e quella FFP3 “intelligente”.

Oggi un altro video, girato da una ex infermiera americana del Michigan, spiega quando i guanti possono rivelarsi totalmente inutili, se non addirittura dannosi, contro il Covid-19.

La ex infermiera, Molly Lixely, che lavorava al pronto soccorso, ha preso spunto per il filmato da una sua esperienza. Era al negozio di alimentari quando ha notato che le persone che indossavano i guanti per precauzione dal contagio da coronavirus facevano in realtà di tutto per diffondere i germi.

Così Lixely ha deciso di fare un video in cui mostra come ci si può infettare anche indossando dei guanti. “Mi terrorizza pensare che le persone credano di essere al sicuro solo perché indossano guanti e non sono consapevoli del fatto che potrebbero ancora fare del male a se stessi o agli altri”. (Fonti: Cnn, Youtube)