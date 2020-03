Coronavirus, si lecca le dita in metro e le asciuga sul corrimano: arrestato

ROMA – Un passeggero della metro non sembra preoccupato dall’aumento dei casi di coronavirus. Mentre viaggia a bordo di un vagone, si tira su la mascherina, si lecca le dita e le asciuga sul corrimano verticale della metro.

E’ accaduto a Bruxelles in Belgio: l’uomo, visibilmente ubriaco, è stato rintracciato ed arrestato proprio grazie al filmato.

Nel video condiviso sui social e su YouTube, l’uomo tira giù la mascherina, si lecca le dita e le asciuga per diversi secondi sul palo. Il suo sembra un atteggiamento di sfida verso le autorità, come a voler protestare contro le restrizioni imposte.

L’azienda dei trasporti locale ha dichiarato: “L’uomo ubriaco è stato arrestato dalla polizia e dal nostro servizio di sicurezza. Il treno della metropolitana è stato ritirato dal servizio per essere disinfettato. Grazie per il vostro messaggio. Le nostre metro vengono pulite ogni giorno“. Su Twitter molti hanno protestato contro l’autore del gesto: “Guarda cosa fa con l’emergenza coronavirus”.

Coronavirus in Belgio: quasi 400 contagi, focolaio in casa di riposo.

Sfiorano quota 400 i contagi da coronavirus in Belgio, dove il Servizio sanitario federale ha confermato la positività di altre 85 persone (66 nelle Fiandre, 3 a Bruxelles, 16 in Vallonia). La rete dei laboratori nazionali ha analizzato 806 tamponi, sottolineano le autorità. Tre persone sono decedute ieri. Il numero totale dei contagi nel Paese arriva ora a 399. I media locali indicano che un focolaio è stato identificato in una casa di riposo in un quartiere residenziale a sud della città di Bruxelles, dove sono stati trovate 34 persone positive, 11 delle quali sono state ricoverati.

