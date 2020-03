ROMA – Le Mascherine fai-da-te non servono ad impedire un contagio da qualcuno infetto a cui sto troppo vicino. Le mascherine possono casomai aiutare chi è già infetto a non spargere troppe goccioline di saliva con il virus. A dirlo è il chimico e divulgatore scientifico Dario Bressanini che pubblica un video con cui smentisce un altro filmato circolato in queste ore che spiega come farsi una mascherina fai-da-te usando la carta da forno.

Bressanini dice che “le mascherine usate in ambito medico non possono proteggere dal nuovo coronavirus quando sono usate da sole”. Ad averlo dichairato nei giorni è stata anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di salute: resta importantissimo lavarsi bene e spesso le mani.

Le mascherine servono solo a bloccare le nostre goccioline di saliva, spiega Bressanini. “Se sono infetto io, c’è il rischio di mandare nell’ambiente e infettare anche altre persone”. I dottori, “indossano le mascherine chirurgiche per evitare di passare i batteri o altro al paziente”.

Bressanini aggiunge che se si vuole costruire una mascherina che filtri dai virus, “non esiste praticamente nulla che possa essere usato tra gli oggetti comuni”. Il motivo è legato al fatto che i virus sono delle “bestioline piccole piccole” che penetrano nei tessuti comuni che conosciamo, aggiunge ancora Bressanini.

Cosa fare quindi? Praticamente nulla se non mantenere la distanza tra noi. Ad ascoltare Bressanini e molti altri prima di lui, le mascherine chirurgiche dovrebbero essere usate solo da persone che si stanno prendendo cura di un contagiato, come medici, infermieri o persone che stanno a stretto contatto coi malati.

Fonte: YouTube, Instagram