ROMA – Anche i personaggi noti fanno la fila al supermercato in queste settimane di lotta al coronavirus. E’ il caso del comico, attore e cabarettista genovese Maurizio Lastrico, ex Zelig, ora protagonista in tv nell’ultima stagione di “Don Matteo”.

Lastrico riprende il suo cavallo di battaglia che lo ha lanciato, la parodia comica delle terzine dantesche, mentre fa la coda con la mascherina in attesa di entrare alla Coop di Piccapietra a Genova e regala un momento di umorismo ai suoi fan con il video pubblicato su Facebook e su Youtube con il titolo “spettacolo estemporaneo al supermercato”.

Maurizio Lastrico, carriera.

Dopo un esordio a teatro, Maurizio Lastrico affianca a questa attività anche quella di comico e cabarettista televisivo esordendo nel 2007 nella quarta stagione della sitcom Mediset Camera Café con il personaggio de il catatonico.

Nel 2009 è in onda su Canale 5 a Zelig Off proponendo una Divina Commedia rivisitata trattando di temi quotidiani in lingua dantesca. Questa rivisitazione l’ha reso famoso ed è stata riproposta anche in occasione della fila alla Coop di Piccapietra a Genova.

Nello stesso anno fa parte del cast della trasmissione Grazie al cielo sei qui su La7. Partecipa inoltre alla trasmissione BravoGrazie su Rai 2 e a Piloti, sempre su Rai 2. Collabora con la radio de Il Secolo XIX, Radio 19.

Nel gennaio 2010 debutta in prima serata a Zelig. Nell’estate 2010 porta in tournée il suo spettacolo di cabaret Quando fai qualcosa in giro dimmelo, che si conclude nei primi mesi del 2011. Torna a far parte del cast di Zelig anche nel 2011 e nel 2012.

Nel gennaio 2013 è nel cast della nuova edizione di Zelig. Debutta inoltre il suo nuovo spettacolo teatrale Facciamo che io ero io, prodotto da Bananas srl, con la regia di Gioele Dix. In seguito ha un cameo in Sole a catinelle, film di Checco Zalone.

Il 10 gennaio 2017 debutta nel programma diMartedì, condotto da Giovanni Floris su La7, sostituendo Maurizio Crozza. Sempre nel 2017 è nel cast di Tutto può succedere, in cui interpreta Elia, ex marito di Sara. Nel 2018 è uno dei protagonisti dell’undicesima stagione di Don Matteo, ruolo che riprenderà anche nella dodicesima stagione, ed entra a far parte del cast del programma televisivo Le Iene.

