Coronavirus, il medico di Piacenza che visita “porta a porta” fa il giro del mondo

ROMA – A Piacenza c’è il medico oncologo Luigi Cavanna che insieme ad una task force va di casa in casa per effettuare visite a domicilio alle persone positive al coronavirus.

Il suo lavoro e la sua scrupolosità hanno incuriosito le testate internazioni tra cui il settimanale statunitense “Time” che gli ha dedicato un servizio inviando una troupe in Italia che ha seguito le visite “porta a porta” della sua equipe.

Cavanna ha cominciato a fare le visite dopo l’allentamento della pressione sulle terapie intensive avvenuta con il calo dei contagi. Piacenza è una delle zone più colpite dall’infezione anche per via della sua vicinanza con Codogno. il “Modello Piacenza” come è stato ribattezzato prevede visite accurate da parte di sanitari dotati di dispositivi di protezione e di ecografi portatili.

Un tipo diverso di approccio al problema che, con il sostegno dell’Ausl, prevede anche la somministrazione di cure monitorate. Oltre al Time, Euro News è una delle testate che ha dedicato un servizio al medico. Qui di seguito un video pubblicato da Euro News Spagna (fonte: Today, Euro News, Time, YouTube).