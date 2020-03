Coronavirus, il medico pianista suona Don’t stop me now dei Queen

MILANO – Si è seduto al pianoforte nell’androne dell’ospedale di Circolo di Varese dopo una giornata a combattere contro il coronavirus e ha iniziato a suonare. Christian Mongiardi, giovane ecografista, ha suonato “Don’t stop me now” dei Queen, incantando i colleghi che lo hanno filmato e hanno condiviso il video. Il medico pianista con la sua esibizione emoziona e il suo messaggio “non fermiamoci” è diventato quello della Asst dei Sette Laghi.

Mongiardi era sceso nella hall dell’ospedale al termine del suo turno nel reparto Covid, ancora in divisa e mascherina, per mangiare un panino con due colleghi, ma hanno trovato lo spaccio chiuso. Allora il giovane medico ha visto il pianoforte, donato pochi mesi fa da una onlus all’ospedale, si è seduto e ha iniziato a suonare diventando un simbolo del non arrendersi all’epidemia e alla malattia.

Alla diffusione del video, il medico pianista non era contento, anzi si è detto contrariato. A convincerlo però che fosse un bene il suo messaggio è stato Francesco Dentali, primario dell’ecografista, che racconta: “Gli ho detto che era una cosa bella e avrebbe dato morale a tutti noi e a tutte le persone che hanno parenti e amici ricoverati per il Covid in questo periodo difficile”. Così è stato, a leggere i commenti su Facebook e, fra migliaia di visualizzazioni e tanti complimenti, c’è chi ha fatto un appunto al medico: “Bravissimo ma… i guanti?”.

(Fonte ANSA e YouTube/Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev)