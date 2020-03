BERLINO – Angela Merkel arriva in conferenza stampa e tende la mano al suo ministro dell’Interno, Horst Seehofer. Ma lui le fa un cenno di diniego e rifiuta e di stringergliela. Ai tempi del coronavirus, meglio evitare. Tutti scoppiano a ridere e anche la cancelliera alza le mani in segno di resa e si siede due posti più in la.

Del resto la stessa Merkel venerdì, durante un evento nella sua circoscrizione di Stralsund, aveva avvertito tutti che non avrebbe stretto mani per ridurre i rischi di contagio. A Berlino però le è partito un gesto automatico, ma il suo ministro l’ha prontamente bloccata. E tutti e due sono scoppiati a ridere, assieme ai presenti.

Il siparietto, immortalato dai giornalisti in sala, ha avuto larga diffusione in Germania, dove i casi di infezione sono ormai 150, secondo quanto riferito dall’Istituto Robert Koch di Berlino, ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive nel Paese. Un caso di infezione da coronavirus (Covid-19) è stato confermato anche nella capitale. Secondo il quotidiano tedesco Die Welt, il contagiato è ricoverato in isolamento presso un ospedale della città ed è in condizioni stazionarie. L’infezione ha colpito 10 dei 16 Laender che compongono il Paese.