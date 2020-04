ROMA – Mont Saint-Michel è un isolotto francese che sorge sulla costa della Normandia.

L’isola è patrimonio dell’Umanità Unesco ed è una delle mete più caratteristiche e conosciute della Francia.

Ora, a causa delle restrizioni in vigore anche in Francia per combattere il coronavirus, a Saint-Michel non c’è nessuno.

L’abbazia, i ristoranti e i negozi di souvenir sono totalmente vuoti. Un drone ha ripreso questo luogo preso d’assalto ogni anno da almeno 2 milioni di turisti.

Vedere l’isola completamente deserta fa un certo effetto: senza i turisti, in questo luogo vivono soltanto poche decine di persone, tra cui suore e monaci che vivono nell’abazia.

L’isola si trova alla foce del fiume Couesnon. Qui, venne costruito un santuario in onore di San Michele Arcangelo, il cui nome originario era Mons Sancti Michaeli in periculo mari (in latino) o Mont Saint-Michel au péril de la mer (in francese: in italiano, letteralmente, “Monte San Michele al pericolo del mare”).

Attualmente costituisce il centro naturale del comune di Le Mont-Saint-Michel, dipartimento della Manica nella regione amministrativa della Normandia (fonte: YouTube, Wikipedia).