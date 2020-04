PALERMO – “Non venite tutti i giorni a fare la spesa”. E’ lo sfogo di Vincenzo Russo, dipendente di un supermercato a Palermo che esorta i clienti in fila dinanzi alla porta ad usare le precauzioni per l’emergenza coronavirus e soprattutto a non fare acquisti risibili, per poi tornare anche più volte al giorno.

Il video dell’uomo che sbraita, anche in siciliano, è stato girato dinanzi ad un supermercato di Cruillas. “Non venite tutti i giorni – dice l’uomo – ho letto poco fa di un collega che è positivo a Messina”. “C’è gente che fa 6 euro di spesa”, aggiunge mostrando gli scontrini.

“Non è possibile, non siamo burattini di nessuno. Dobbiamo stare attenti”, dice ancora. “Non dico di venire una volta a settimana, ma almeno – è l’appello – ogni tre giorni”.