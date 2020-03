Coronavirus, a Pisa nella fila del supermercato spunta… un T-rex VIDEO

ROMA – Siamo al supermercato Coop di Ponticelli di Santa Maria a Monte, nel Pisano, tra la gente ordinata e in coda in attesa di entrare. Nel filmato, pubblicato da “Il cuoio in diretta”, tra la gente in fila, all’improvviso, si vede spuntare… un dinosauro. L’uomo, travestito da T-rex, si è messo col carrello ad aspettare il proprio turno come se nulla fosse.

Almeno un po’ di umorismo. Di questi tempi, un po’ di sano umorismo, non fa mai male. Chissà, chissà se il dinosauro sarà riuscito ad entrare nel supermercato. Chissà, chissà se il dinosauro si sarà invece beccato qualche rimprovero o qualche multa. Chissà, soprattutto, che facce avranno fatto i commessi e che faccia avrà fatto la cassiera o il cassiere quando, alzato lo sguardo, si sarà trovata o trovato il dinosauro di fronte.

Coronavirus e denunce, il punto della situazione.

C’è una ristretta minoranza di italiani che non vuole proprio rassegnarsi a restare a casa – soprattutto in un soleggiato weekend primaverile – ed osservare il distanziamento sociale prescritto dalle autorità per contrastare la diffusione del Coronavirus. Succede così che, tra sabato e domenica, ben 11.700 persone siano state denunciate dalle forze dell’ordine per non aver rispettato il divieto di spostamento.

Numeri in aumento rispetto a giovedì e venerdì, quando i denunciati erano stati rispettivamente 1.700 e 2.900. Complessivamente, dall’inizio delle misure restrittive, lo scorso 11 marzo, in 136mila sono finiti nei taccuini degli agenti.

Nel periodo sono stati controllati 3,2 milioni di persone e quasi un milione mezzo di esercizi commerciali. La stragrande maggioranza dei denunciati è incappata nella nuova sanzione amministrativa che impone il pagamento di una cifra compresa tra 400 e 3.000 euro per chi viola le misure di contenimento: per chi, in sostanza, si trova a spasso senza averne necessità.

