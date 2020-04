ROMA – Durante questa emergenza sanitaria in Italia per il coronavirus, troppo spesso si sta sottovalutando il lavoro di alcune categorie che nonostante i rischi sono comunque operative per garantire i servizi basilari del Paese. In prima linea, oltre ovviamente ai vari medici, infermieri, forze dell’ordine, dipendenti di supermercati, ci sono anche i postini e tutti gli operatori di Poste Italiane che, grazie al loro lavoro, stanno comunque garantendo agli italiani pensioni, comunicazioni, lettere e consegne varie. Oltre chiaramente a tutti i servizi on line.

E così, come già sta accadendo in molti ospedali italiani, anche i dipendenti di Poste hanno voluto lanciare tramite i vari social personali e non, messaggi di speranza e di sostegno. Per esempio uno dei responsabili commerciali a corredo di un video scrive:

“Condivido questo filmato, girato in un nostro ufficio pochi minuti prima dell’apertura nel primo giorno di pagamento pensioni, perché esprime al meglio i valori e i sentimenti di noi di posteitaliane in un momento così difficile per il Paese. Grazie a tutti i colleghi della Rete che con professionalità, spirito di servizio e cuore tutti i giorni garantiscono i nostri servizi sul territorio”.

Una sorta di flash mob social con immagini e messaggi per tutti, con un solo obiettivo, far capire che alla fine “andrà tutto bene”. Questo il concetto che viene espresso non solo dai dipendenti di Poste, ma anche da molte persone che hanno deciso di lasciare sulla propria cassetta della posta dei messaggi di sincero ringraziamento per chi in questo momento difficile gli sta comunque portando lettere e comunicazioni essenziali per mantenere la normalità almeno sotto questo aspetto.

Ovviamente anche l’azienda ha voluto far sentire il suo sostegno ai propri dipendenti. Poste Italiane ha infatti esteso gratuitamente “le garanzie offerte ai sottoscrittori di polizze salute Poste Assicura e ai propri dipendenti che abbiano aderito al piano del Fondo sanitario del gruppo, con l’obiettivo di assistere al meglio le persone contagiate dal Covid-19“.

“Tutte le polizze salute della compagnia danni del gruppo Poste Italiane – spiega una nota – vedranno potenziate le soluzioni diaria e rimborso spese mediche da ricovero ospedaliero”, mentre i dipendenti che già ne beneficiano “potranno usufruire di tali garanzie anche in caso di quarantena presso la propria abitazione imposta a seguito al test positivo al tampone Covid-19, o in caso di ricovero in terapia intensiva”.

In particolare, “in caso di positività al Covid-19, viene gratuitamente raddoppiata la diaria prevista in polizza per ogni giorno di terapia intensiva, fino a un massimo di 21 giorni, e viene garantito un indennizzo forfettario immediato di 1.000 euro in caso di isolamento domiciliare”. Le stesse garanzie, valide fino al 30 giugno, sono applicate “in ambito corporate a tutti gli assicurati a una polizza collettiva comprensiva di diaria o rimborso spese mediche da ricovero ospedaliero”.

Ecco alcuni video e alcune foto in cui dipendenti di Poste mostrano i loro messaggi di speranza all’Italia.