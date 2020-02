ROMA – Il rapper Bello Figo canta e racconta a modo suo l’emergenza e la paura per il coronavirus. La sua “Coronaovirus” che spaventa “tutti i miei amici” e “tutte le mie fighe”.

Il rapper oltre ad aver pubblicato il singolo ha anche postato diverse stories su Instagram in cui mangia ali di pollo, indossa mascherine e promette: “Se arrivo primo nelle tendenze esco subito il video”. Bello Figo non sembra molto preoccupato del virus e dell’epidemia in nord Italia, ma piuttosto da cosa potrebbe accadere alla sua vita sociale.

Nel brano canta: “Un sacco di gente mi vogliono ammazzare, ora anche Corone. Qualcuno mi può aiutare? Io non so più come fare, non riesco più a uscire di case. Tutti i miei amici hanno paure, tutte le mie fighe hanno paure: Coronavirus”.

(Fonte YouTube)