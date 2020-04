Coronavirus Roma, sulla tangenziale auto in fila. Per andare dove? VIDEO

ROMA – Dopo la Pontina, la Tangenziale. Un video girato sabato 11 aprile e postato sui social, mostra una lunga fila di auto incolonnate e a passo d’uomo sulla Tangenziale Est a Roma, all’altezza dello Scalo San Lorenzo. Il commento ironico di chi ha ripreso le immagini: “Questa è Roma che dovrebbe essere vuota. Alla grande proprio”.

Purtroppo in questo caso non c’entrano incidenti, cantieri, lavori in corso. Si tratta di una fila per andare chissà dove a passare il weekend di Pasqua. Una brutta immagine di chi ancora forse non ha capito la gravità della situazione.

Come la Pontina, in barba al coronavirus.

Addirittura dieci chilometri di coda sulla via Pontina a Roma, a causa dei controlli della Polizia stradale per impedire che i romani raggiungano le seconde case per le festività di Pasqua. E’ accaduto nel pomeriggio di sabato 11 aprile. La via Pontina porta verso le località di mare: i blocchi sono stati decisi per verificare eventuali violazioni alle misure di contenimento per la diffusione del coronavirus.

Tanti i controlli a Roma, sia in centro che in periferia. A giudicare dalle immagini pubblicate su YouTube da un automobilista, appare chiaro che in tanti hanno violata la quarantena. I chilometri di fila, scrive Il Messagero, su questa strada sono circa 10.

Carabinieri, vigili urbani e agenti della Polizia di Stato, durante il Sabato Santo hanno svolto accertamenti a campione per evitare che i romani si trasferiscano verso le seconde case infrangendo così le disposizioni del decreto del Governo. Le forze dell’ordine, in molti punti della città hanno fermato centinaia di veicoli chiedendo ai viaggiatori le proprie autocertificazioni. (Fonte Ansa e Facebook).