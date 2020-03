SALERNO – Un elicottero dei carabinieri che sorvolava Salerno, ha trovato tre giovani sulla spiaggetta del porticciolo di Pastena, intente a prendere il sole. L’elicottero si è abbassato in maniera inusuale sul mare, alzando anche un po’ d’acqua, fino a costringere le tre persone ad allontanarsi. Dal megafono è stato chiesto ai giovani di andare via. L’episodio è stato filmato da una persona dal balcone di casa.

Dopo la richiesta e la concessione del premier Conte al governatore Vincenzo De Luca, per l’arrivo dell’esercito su tutto il territorio campano, è da ieri mattina, 19 marzo, che le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per chi continua a scendere in strada senza un motivo valido o giustificato non seguendo le linee del Governo per contrastare l’emergenza coronavirus. (fonte SALERNO NOTIZIE)