ROMA – Matteo Salvini insieme a Jair Bolsonaro e Donald Trump. Secondo la Bbc il leader della Lega avrebbe diffuso diverse fake news durante il periodo di pandemia da coronavirus.

Insieme a lui il presidente brasiliano e quello americano. Il servizio è intitolato “Le false dichiarazioni dei politici sono state ridimensionate” ed è andato in onda lo scorso 16 aprile nella sua trasmissione Reality Check specializzata nel fare le pulci a notizie false che girano in Rete e condotta da Chris Morris.

Secondo quanto detto da Morris, “il coronavirus ha creato una sponda per un’industria di fake news diffuse”.

Il conduttore della Bbc, nell’introduzione al servizio spiega che “alcune di queste provengono da figure come i leader politici. Ce ne sono alcuni che potrebbero farvi sollevare le sopracciglia“.

“Partiamo dall’uomo più potente al mondo – dice il giornalista parlando del presidente americano – Settimane fa il presidente Trump ha ‘scherzato’ sul definire il coronavirus una pandemia. Ha anche insinuato che un gran numero di mascherine chirurgiche siano state rubate dall’ospedale di New York per motivarne l’aumento della loro domanda”.

Morris ha aggiunto “che non ci sono prove di un furto diffuso. Se i pazienti si ammalando e le unità di terapia intensiva sono piene a causa di una nuova malattia infettiva senza vaccino, per fare fronte all’emergenze c’è bisogno di molti più dispositivi di protezione”.

E veniamo a Salvini, definito dalla Bbc come “un leader nazionalista”. Secondo Morris, il leader del Carroccio “ha detto ai suoi followers che i cinesi hanno creato il coronavirus in laboratorio. Si tratta di un altro annuncio falso che è stato tuttavia condiviso in chiaro sui suoi social media. Ripetiamo, gli scienziati sono convinti che questo non sia un virus creato da umani”.

Chris Morris mostra le immagini del tweet di Matteo Salvini in cui appare l’ormai famoso servizio del Tg Leonardo del 2015 (fonte: Leggo, YouTube, Bbc).

Infine il presidente brasiliano. Jair Blsonaro è stato censurato da Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per aver diffuso false informazioni.

Il giornalista della Bbc racconta che “i social hanno rimosso i video dove dichiarava che il farmaco antimalarico idrossiclorochina fosse totalmente efficace per curare il Covid-19. In realtà ci sono diversi trials sperimentali ma l’impatto di questo farmaco non è ancora provato” (Fonte: Leggo, YouTube, Bbc).