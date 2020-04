ROMA – Per uccidere il coronavirus il sapone è meglio della candeggina. Per gli esperti la combinazione di acqua e sapone è il miglior modo per distruggere il virus, per questo motivo viene consigliato di lavarsi spesso le mani. Anche i disinfettanti per mani venduti nei negozi sono meno efficaci del sapone, dato che non contengono quantità di alcol sufficienti a garantire la morte del microrganismo.

Jane Greatorex, virologa dell’Università di Cambridge, in una intervista al National Geographic dice: “Usare la candeggina è come usare una mazza per schiacciare una mosca”. Il sapone più consigliato per sanificare zone interne ed esterne, secondo l’esperta, è quello per i piatti.

I virus sono costituiti infatti da frammenti di codice genetico, compreso l’Rns virale, che sono raggruppati in involucri fatti da lipidi e proteine a base di grasso. Per uccidere questo tipo di virus è necessario distruggere l’involucro virale, in modo da disperdere il contenuto infettante che esso trasporta.

Per questo motivo lavare e igienizzare con il sapone, che riesce a sciogliere l’involucro, è il metodo migliore secondo alcuni studi scientifici, tra cui quello del Centers for Disease Control di Taiwan. I ricercatori infatti ritengono che le sostanze contenute nel sapone siano in grado di distruggere il rivestimento esterno delle particelle di coronavirus.

Una volta distrutta la membrana dell’involucro virale, le molecole che compongono il sapone vanno ad agire direttamente sul contenuto interno del virus, distruggendo anche l’Rna virale. In questo modo il virus viene completamente distrutto e non è più in grado di infettare gli organismi.

(Fonte National Geographic e Repubblica)