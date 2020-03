Coronavirus, Sgarbi: “La peste non c’è. Siete caduti nel tranello di Salvini” VIDEO

ROMA – Vittorio Sgarbi scatenato alla Camera contro le decisioni del Governo per contrastare l’emergenza coronavirus:

“C’è poco da arrendersi di fronte a un pericolo che non c’è – dice Sgarbi – Non c’è l’emergenza. E’ tutto ridicolo. E’ un voto ridicolo e grottesco. E’ un procurato allarme. Non c’è una situazione di pericolo. A Prato c’è la più grande comunità di cinesi. E la Toscana non è in pericolo. I cinesi sono in albergo e sono sotto protezione. Quello che state facendo è una violenza contro la cultura e la civiltà. Chi vota sarà responsabile di essere stato complice di procurato allarme. E’ solo una grande finzione”.

“Le persone – Sgarbi è sempre più furioso – non vogliono stare chiuse in casa. Ma quale finzione è? Non c’è la peste. Presidente, lei lo sa meglio di me, la peste non c’è. Ma chi dobbiamo prendere in giro? Dico giro per non dire quella parte del corpo che non piace a Fiano. L’epidemia non c’è e stiamo votando un decreto legge che dice le stesse cose di Veneto e Lombardia per rincorrere le regioni della Lega. Siete caduti nel tranello di Salvini. Salvini che ve lo ha messo nell’ano, ancora una volta”.

Fonte: YouTube.