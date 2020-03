ROMA – Antonio Tutolo, sindaco di Lucera, è tra i tanti primi cittadini che nei giorni dell’emergenza coronavirus ha utilizzato Facebook per parlare alla popolazione. In un video su Facebok però si lascia andare a un duro sfogo contro le estetiste che si rifiutavano di chiudere e le clienti: “Non è una necessità, nessuno vi vede se siete King Kong”.

Il sindaco Tutolo nel video pubblicato sul social network, e poi rilanciato anche da Propaganda Live in onda su La7, parla inizialmente in italiano del coronavirus e poi si lascia andare, perdendo il controllo e gridando in dialetto, tanto che il programma ha sottotitolato il video.

Nel suo sfogo, Tutolo risponde alle sue concittadine che gli chiedono se estetisti e parrucchieri possano rimanere aperti: “Pittare le unghie e i capelli sembra per voi una necessità. Posso capire se era agosto e uno non poteva arrivare sulla spiaggia come King Kong, ma siamo a marzo, è vero non fa freddo, ma non andiamo in spiaggia e quindi non ci vede nessuno se esce King Kong da sotto il vestito”.

(Fonte Facebook e Propaganda Live)