ROMA – Marco Barbieri è tornato a casa, a Roma, dopo aver sconfitto il coronavirus.

L’uomo, 56 anni, tassista di professione ed ex dirigente della As Roma, è rimasto per ben 40 giorni a lottare in ospedale.

I primi sintomi si erano manifestati a marzo e per tutto questo tempo Barbieri è rimasto lontano da casa. Il video che immortala il suo ritorno dai familiari comincia con la sua discesa da un’auto.

I vicini di casa che hanno ripreso il video, sono i primi ad applaudire. Poi avviene il commovente abbraccio con i due figli.

A postare il video in Rete è stata la figlia Clarissa che, con la musica del film “Il Gladiatore”, ha scritto: “Non vedevo l’ora, sono stati quaranta giorni infernali in cui ho pianto. Mi chiedevo senza riuscire a smettere, perché fosse accaduto proprio a me”.

“Finché non lo si prova sulla propria pelle non lo si crede che il coronavirus possa toccarti, togliendoti da un giorno all’altro le persone che più ami, lo vediamo lontano. Ecco mio padre – scrive su Facebook – una bestia, un guerriero” (fonte: Repubblica, YouTube, FanPage).

Video Repubblica