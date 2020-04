Coronavirus, come si trasmette il contagio. Il video esplicativo dell’infettivologo Bassetti (nella foto)

GENOVA – Mantenere la distanza di almeno un metro e non toccarsi mai con le mani le mucose come naso, bocca e occhi. La raccomandazione principale contro il coronavirus è nota. Ma come si trasmette il contagio? Lo spiega questo video, pubblicato dall’Ospedale San Martino di Genova.

Nel breve filmato esemplificativo il dottor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive e tropicali dell’ospedale ligure e presidente della Società italiana di terapia antinfettiva, spiega concretamente, grazie all’aiuto di alcune operatrici sanitarie, come il virus può facilmente passare da una persona ad un’altra senza che nessuno se ne renda conto.

Basta un colpo di tosse o uno starnuto di una persona infetta, anche asintomatica, poi una stretta di mano, una telefonata, il contatto con una panchina, un ascensore, un interruttore, ed il virus si propaga.

“Per questo è bene non toccarsi mai gli occhi e la bocca con le mani se non se le si è lavate prima con un gel alcolico o con acqua e sapone – sottolinea il dottor Bassetti – e soprattutto ricordare che una mascherina è in grado di contenere il virus”. (Fonte: YouTube)