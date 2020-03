Coronavirus, negli Usa è psicosi: supermercati presi d’assalto

ROMA – Migliaia di persone preoccupate dal dilagarsi dei casi di coronavirus, negli Stati Uniti hanno preso d’assalto i supermercati per fare scorte di cibo. Dal New Jersey a San Francisco passando per la Florida, molte persone hanno svuotato gli scaffali, portando via cibo, medicinali ed anche prodotti per la pulizia della casa.

Nei carrelli in fila alla casa montagne di rotoli di carta igienica e di carta assorbente, casse di acqua in bottiglia e dozzine di lattine di cibo in scatola. In alcuni supermercati, centinaia di persone si sono messe in fila in attesa dell’apertura per prendere dall’assalto gli scaffali rimasti vuoti.

I gel igienizzanti per le mani e prodotti per la pulizia della casa sono andati a ruba. A New York le persone si sono precipitate a comprare disinfettanti per le mani e maschere dai venditori ambulanti nelle affollate strade di Manhattan.

L’allarme coronavirus intanto continua a crescere di ora in ora anche negli Usa, con il numero delle vittime salito a nove su almeno 118 casi registrati, di cui 48 di cittadini americani di ritorno dall’estero.

Gli Stati interessati sono 13, ma i decessi sono avvenuti tutti nello Stato di Washington dove si era formato il primo focolaio in territorio americano, e dove sono almeno 18 le persone attualmente risultate positive e tenute sotto controllo.

Fonte: Dagospia, YouTube