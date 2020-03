ROMA – Virginia Raggi interviene a DiMartedì parlando dell’emergenza coronavirus. La sindaca di Roma, mentre risponde al conduttore Paolo Floris a proposito delle nuove regole per contrastare la diffusione della malattia commettendo una gaffe.

Queste le parole della Raggi: “Sono vicina a tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo e sono disorientate, sono vicina anche a chi – sembra brutto dirlo – stava facendo un lavoro in nero e ora lo ha perso. Le prime immagini di oggi stanno mostrando una città che sta reagendo in maniera molto seria. Abbiamo fatto i controlli fra i locali ed erano tutti chiusi alle 18″.

In questi giorni di blocco, a Roma si vedono poche auto ferme ai semafori. Bar e uffici postali semivuoti come anche gli autobus, aree giochi deserte in diversi parchi della città e tra i banchi dei mercati rionali sono comparse guanti e mascherine.

Semivuoti i bar nella zona universitaria. Più frequentati i supermercati e mercati rionali dove in molti si sono recati a fare le “provviste” per evitare di uscire di casa nei prossimi giorni.

“Cerco di prendere più cose oggi per evitare di uscire di nuovo in settimana – racconta una pensionata mentre fa la spesa indossando guanti e mascherina – Noi anziani siamo i più a rischio per il coronavirus. Dobbiamo stare molto attenti e prendere le dovute precauzioni. Per questo oggi ho deciso di uscire presto e indossare la mascherina”.

In alcuni supermercati c’è chi si mette in fila mantenendo le ‘distanze di sicurezza’. “E’ una precauzione minima – racconta un cliente di un supermercato della Capitale – sarebbe insensato accalcarsi alle casse”.

Fonte: Ansa, La7, YouTube