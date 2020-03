ROMA – Una virologa napoletana lancia un appello irresistibile. “Conte, ecco come si comunica ai cittadini!”.

L’esperta virologa si arrabbia contro le persone che se ne fregano andando in giro per l’Italia: “Dovete stare a casa! E che ca**o, ma che figura ‘emm***a facciamo a Napoli e in Italia. Qua c’è in pericolo il mondo, mettete il cervello. C’è tempo per fare baldoria…”

Coronavirus, l’appello dei vip “dovete stare a casa”.

Alberto Angela è stato uno degli ultimi tra i vip a lanciare un appello per far restare in casa più gente possibile. Dopo aver ringraziato coloro che sono impegnati in prima linea nella lotta al contagio, il conduttore ha diffuso un video.

Prima di lui era stato Fiorello a lanciare l’appello ai suoi fan su come evitare il contagio da Coronavirus: “C’è del casismo intorno a me... fai come me: resta a casa”, aveva ironizzato Fiorello in un video postato dal divano rosso. Fiorello ha aggiunto: “Giocate a Monopoli, passate del tempo con i vostri genitori, fate come me, state a casa!”

“Dovete stare a casa” aveva invece scritto Jovanotti sui social postando l’emoticon delle mani giunte in segno di preghiera.

“#ioresto a casa invito tutti a rimanerci finché dura questa emergenza. Questo è il mio studio. Aspetto i vostri consigli. Cosa devo leggere o rileggere? Che film o serie devo vedere? Che musica devo ascoltare?”. A chiederlo su Instagram è il premio Oscar Paolo Sorrentino. Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ha invece composto alla chitarra e si è affidato ai social l’instant song ‘Restiamo a casa’.

Sono tanti, da Ligabue (“La cosa è seria, ragazzi. Aiutiamoli(ci) a contenere il contagio”) ad Amadeus (“È importante per il bene di noi tutti… #iorestoacasa #coronavirus #seguiamoleregole”), da Maria Grazia Cucinotta a Francesca Archibugi, Cristiana Capotondi, Tiziano Ferro, Enrico Lucci, Antonella Clerici, i Pinguini Tattici Nucleari, Barbara Foria gli artisti che hanno aderito, in queste ore, alla campagna #iorestoacasa, nata spontaneamente sulla rete e rilanciata dal ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini, che invita a limitare le relazioni sociali per combattere la diffusione del Covid-19.

Fonte: YouTube