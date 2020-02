PECHINO – Il presidente cinese Xi Jinping, con indosso la mascherina protettiva, si sottopone per la prima volta in pubblico alla misurazione della temperatura corporea, una delle misure adottate in tutto il mondo per il contrasto al Coronavirus. E’ accaduto in queste ore durante un’ispezione a un centro di prevenzione e controllo nella comunità di Anhuali, nel distretto di Chaoyang, a Pechino.

Xi, riferisce la Xinhua, “ha chiesto informazioni su prevenzione e controllo dell’epidemia al suo livello primario e necessità relative alle forniture primarie”. In base a un breve video e alle foto diffuse, il presidente si è poi intrattenuto e ha salutato alcuni lavoratori della comunità.

L’ispezione del presidente è maturata nel giorno del ritorno in gran parte del Paese al lavoro e alle scuole dopo la lunga festività del Capodanno lunare, tra numerose cautele. La priorità era stata assegnata alle fabbriche funzionali alla lotta all’epidemia del coronavirus, come quelle di produzione del materiale di prevenzione e controllo.

Molti uffici hanno fatto invece ricorso al telelavoro e nelle scuole le lezioni sono state affidate alle modalità online, almeno per una settimana. L’epidemia del conoravirus ha causato oltre 40.000 casi di contagio accertati e più di 900 morti. Xi, tra le persone riconoscibili nelle immagini, è stato accompagnato da Cai Qi, a capo del Partito comunista di Pechino, nonché un fedelissimo del presidente, essendo anche tra i 25 che siedono nel Politburo del Pcc.

Fonte: Ansa, Cgtn