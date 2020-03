ROMA – L’ex sindaco repubblicano di New York, il miliardario Michael Bloomberg, oggi è democratico ed in corsa per le primarie. Circola in Rete un video in cui viene ripreso mentre mangia con le mani dei pezzi di pizza contenuti in delle scatole, destinate evidentemente anche ad altre persone, probabilmente del suo staff elettorale.

Bloomberg si lecca poi le dita e tocca di nuovo una scatola. L’immagine è decisamente fuori luogo in questa epoca di coronavirus. “E quest’individuo vorrebbe diventare presidente degli Stati Uniti?”, scrive qualcuno a commento del video visibile in fondo all’articolo.

Il prossimo 3 novembre si voterà negli Stati Uniti. In 14 stati Usa si stanno svolgendo in questi giorni le primarie democratiche. Gli elettori devono scegliere tra cinque candidati per la nomination: Bernie Sanders, Joe Biden, il protagonista di questo video Michael Bloomberg ed Elizabeth Warren.

Joe Biden è stato vicepresidente con Obama. In queste ore ha ottenuto diverse vittorie che gli permettono di stroncare le speranze di fuga del socialista Bernie Sanders. Biden ha conquistato 453 delegati, contro i 382 di Sanders, i 50 di Elisabeth Warren, i 39 di Bloomberg. Si tratta del verdetto del supermartedì: la corsa verso la nomination democratica è più che mai aperta.

