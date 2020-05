Coronavirus, come si diffonde in 30 minuti se al buffet c’è uno positivo

ROMA – Dal Giappone arriva un nuovo esperimento che mostra la diffusione del Covid-19 in un contesto come quello dei buffet.

A postarlo è la rete nazionale giapponese NHK: l’idea è nata dopo che alcuni report avevano suggerito che il contagio da coronavirus sulle crociere potrebbe essere avvenuto durante i buffet a causa del raduno, in contemporanea, di molta gente.

Durante l’esperimento condiviso anche su Twitter, una vernice fluorescente è stata applicata sulle mani di una persona.

Intorno al soggetto infetto sono state fatte sedere altre dieci persone invitate a servirsi allo stesso buffet.

Dopo circa 30 minuti si è scoperto che la vernice si era trasferita su tutti gli individui che avevano preso cibo dal buffet.

Intanto emerge che in Giappone il tasso di suicidi è crollato del 20% ad aprile rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Si tratta del calo più grande in cinque anni, nonostante i timori che la pandemia di coronavirus causasse un aumento dello stress e molte linee di sostegno psicologico non fossero attive o comunque non a pieno regime.

Più tempo a casa con la famiglia, meno tragitti per il lavoro e lo slittamento dell’inizio dell’anno scolastico sono tra i fattori che hanno contribuito al sensibile calo, riporta il Guardian. Ad aprile, 1.455 persone si sono tolte la vita in Giappone, 359 in meno rispetto all’aprile 2019 (fonte: YouTube, Repubblica, Agi).