GALLATIN – Una moglie scopre che il marito la tradisce. Accade negli Usa a Gallatin, Stato del Tennessee. La donna decide di vendicarsi prendendo a colpi di mazza la Corvette. Dall’interno della casa si sentono le urla di lui che la supplica:” Tesoro, fermati”. La donna però non sente ragione e continua a distruggere l’auto in sosta nel giardino.

Chi ha ripreso tutta la scena e l’ha pubblicata in Rete è il vicino di casa che spiega la situazione. La stessa persona che ha pubblicato il video racconta il seguito della storia: lui è uscito e ha buttato nella spazzatura i pezzi dell’auto distrutta e poi se ne è andato per non tornare mai più. Anche la donna, poche ore dopo ha lasciato la casa andando via con la madre.