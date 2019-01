COURCHEVEL – Almeno due persone sono rimaste uccise nell’incendio scoppiato all’alba di oggi, lunedì 21 gennaio, in un resort di montagna a Courchevel, sulla alpi francesi.

Ventidue sono invece le persone rimaste ferite, di cui quattro in gravi condizioni. Le fiamme sono divampate nell’edificio di tre piani che ospita i circa 60 lavoratori stagionali impiegati nella struttura. Le cause dell’incidente non sono state rese note.

Dai video postati sui social media si vedono circa una settantina di pompieri impegnati a soccorrere le persone intrappolate dalle fiamme. In uno dei filmati si vede anche una persona che si butta da una finestra per fuggire all’incendio.