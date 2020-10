Covid, cose da non fare in aereo: la spiegazione dell’assistente di volo Kat Kamalani VIDEO (foto archivio Ansa)

Cosa non fare in aereo per non beccarsi il Covid, il video dell’assistente di volo Kat Kamalani è virale su Tik Tok.

Kat Kamalani è diventata virale su Tik Tok grazie ad un video dove spiega cosa non fare in aereo per contrastare il Covid.

Come è facilmente immaginabile, molti divieti sono legati al non toccare alcuni oggetti.

Secondo la Kamalani è assolutamente vietato toccare la tasca portaoggetti che si trova subito davanti al sedile dei passeggeri.

Allo stesso tempo ma non è prudente nemmeno toccare la cintura di sicurezza ma visto che è obbligatorio, bisogna sanificarsi le mani subito dopo.

Un’altra accortezza di fondamentale importanza riguarda i bocchettoni per l’aria condizionata.

Possono diffondere il Covid negli ambienti dell’aereo quindi non vanno aperti assolutamente. Meglio non toccarli proprio per stare tranquilli.

Riportiamo di seguito, il video virale dell’assistente di volo Kat Kamalani da YouTube.