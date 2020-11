Cosa si vede prima di morire di Covid, medico simula gli ultimi istanti di vita di un malato.

Un video con la simulazione degli istanti che precedono la morte di un malato mostra cosa si vede prima di morire di Covid. Lo ha postato sul suo profilo twitter Kenneth E. Remy, medico di terapia intensiva e consigliere comunale di Wildwood (Missouri), negli Stati Uniti.

Immagini molto forti condivise per scuotere l’animo di chi ancora sottovaluta gli effetti del virus, rifiutandosi di rispettare le norme restrittive: “Per favore ascoltatemi – spiega Remy – tutto ciò è atroce”. Il medico parla al telefono come se fosse un paziente che sta per morire. Con la lucetta guarda negli occhi per vedere se c’è ancora vita.

All’inizio del video si vedono come delle onde, quasi come se lo zoom si stesse muovendo velocemente avanti e indietro. E’ quello che si vede quando accade che si sta finendo l’ossigeno e non si respira quasi più spiega il medico.

Negli Usa i morti di Covid raddoppieranno

Un esperto prevede che i decessi quotidiani di Covid-19 negli Stati Uniti raddoppieranno in pochi giorni. “Quando si guardano le persone che oggi sono ricoverate in ospedale, sono state infettate due settimane fa, forse di più. Quindi ci vogliono circa cinque o sette giorni per diventare sintomatici“, ha detto alla Cnn dottor Jonathan Reiner, professore di medicina alla George Washington University.

“Di solito, ci vuole circa un’altra settimana per essere abbastanza malati da essere ricoverati in ospedale, quindi sono almeno due settimane, e poi di solito ci vuole un’altra settimana per soccombere alla malattia”, ha detto Reiner. “Mi aspetto che il tasso di mortalità giornaliera raddoppi nei prossimi 10 giorni”, ha detto. “Avremo quasi 4 mila morti al giorno”. (Fonte YouTube).