In Indonesia chi non rispetta le norme anti Covid è costretto a fare flessioni in strada, davanti a tutti e a sdraiarsi dentro delle bare.

Volete vedere cosa succedere a chi non rispetta le regole anti Covid di Indonesia? Oltre alle multe salatissime chi non rispetta le misure di contenimento è costretto a fare le flessioni in strada davanti alla polizia.

Non solo. Chi non rispetta le regole viene impiegato per dei servizi per la comunità, come spazzare le strade o pulire le fogne. Ma le punizioni bizzarre non finiscono qui. Oltre alle flessioni in alcune regioni del Paese la polizia costringe chi infrange le regole a sdraiarsi dentro a delle bare sotto il sole cocente per 30 minuti.

Il Paese in recessione dopo 20 anni

L’economia dell’Indonesia si è contratta anche nel terzo trimestre, precipitando nella sua prima recessione da quando l’arcipelago fu colpito dalla crisi finanziaria asiatica più di 20 anni fa. L’attività nella più grande economia del Sudest asiatico è crollata del 3,49% su base annua a luglio-settembre – ha comunicato oggi l’agenzia di statistica -, con turismo, edilizia e commercio tra i settori più colpiti. I dati segnano il secondo trimestre consecutivo di contrazione, dopo un calo del 5,3% in aprile-giugno.

L’Indonesia ha subito l’ultima recessione nel 1999, durante una crisi valutaria regionale che ha contribuito a costringere alle dimissioni il dittatore di lunga data Suharto meno di un anno prima. (Fonte YouTube).