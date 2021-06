Nel laboratorio di Wuhan c’erano pipistrelli vivi in gabbia. E’ quanto si evincerebbe da un video, di cui è entrata in possesso SkyNews Australia, girato all’interno dell’Istituto di Virologia di Wuhan, più volte sospettato di essere il luogo dal quale il nuovo coronavirus potrebbe essere sfuggito.

Le immagini di Sky News smentirebbero la versione dell’Oms che aveva bollato l’ipotesi come “cospirazionismo”. SkyNews Australia precisa che si tratta del video ufficiale – in cui si vedono addetti che nutrono i pipistrelli – dell’Accademia cinese delle scienze, girato in occasione del lancio del laboratorio di biosicurezza a maggio del 2017.

Covid sfuggito dal laboratorio di Wuhan?

L’idea che il Covid sia sfuggito dal laboratorio di Wuhan è priva di fondamento. Ne è convinta Shi Zhengli, numero due dell’Istituto di Wuhan, soprannominata Batwoman per le ricerche sul piccolo mammifero delle profonde e sperdute caverne dello Yunnan.

In un’intervista al New York Times la virologa si inserisce nel dibattito sulle origini del Covid, sulle quali il G7 ha chiesto un’indagine trasparente.

“Non so come si è arrivati a questo, al gettare costantemente spazzatura contro scienziati innocenti”, dice denunciando i sospetti come privi di fondamento, inclusi quelli su alcuni dei suoi colleghi infettati prima anche della pandemia.

Le sue parole però difficilmente riusciranno a fugare i dubbi sulle origini del Covid. I sostenitori della teoria della fuga del laboratorio ritengono che gli scienziati del laboratorio di Wuhan potrebbero aver contratto il virus in una grotta dai pipistrelli, o potrebbero averlo creato per errore o volontariamente.

In ogni caso il virus sarebbe successivamente sfuggito dal laboratorio, forse tramite l’infezione di uno dei dipendenti.

Laboratorio di Wuhan, il video di Sky News Australia