ROMA – La Juventus ha soltanto sfiorato l’impresa.

Al 93′ del ritorno dei quarti di Champions League, sul 3-0 per i bianconeri, l’arbitro Oliver ha assegnato un rigore al Real Madrid trasformato da Cristiano Ronaldo che ha portato i blancos in semifinale. Un rigore calciato contro Szczesny visto che Buffon era stato espulso per proteste.

Nel dopo partita Buffon si è sfogato e ne ha dette di tutti i colori nei confronti dell’arbitro Oliver. “Ha un bidone dell’immondizia al posto del cuore, non è un essere umano”, sono solo alcune delle dichiarazioni del capitano della Juve sul fischietto inglese.

E proprio durante una delle tante interviste rilasciate da Buffon, è passato alle sue spalle Cristiano Ronaldo che lo ha abbracciato e gli ha sussurrato: “Perdoname”.