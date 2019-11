ROMA – Cristiano Ronaldo finisce nella canzone “Blanco” del colombiano JBalvin. Il campione della Juventus viene infatti nominato nel testo della canzone: il cantante colombiano lo cita in una strofa, seguito dal suo famoso “Siiiuuu”.

Nel testo viene detto: “Faccio gol in tutte le reti come Cristiano Ronaldo (Siiiiuuu)”. Il giocatore, dopo la diffusione del video, ha ringraziato ufficialmente JBalvin tramite un post: “Che bel ritmo fratello! Grazie per avermi citato nella tua nuova canzone”.

Pallone d’Oro, Cristiano Ronaldo tenta la rimonta

Intanto Ronaldo tenta anche di rimontare posizioni che gli permettano di vincere il sessantaquattresimo Pallone d’Oro assegnato da France Football. Negli ultimi mesi si sono avvicendate numerose indiscrezioni sui favoriti per conquistare il trofeo, alimentando la giostra tra gli eterni rivali, Messi e appunto Cristiano Ronaldo, entrambi a caccia del sesto titolo.

Ma dopo la vittoria di un centrocampista l’anno scorso (Luka Modric), quest’anno a vincere potrebbe essere un difensore, Virgil Van Dijk, muro dei Reds e della nazionale olandese.

Il Pallone d’Oro a un difensore porta con sé un nome e un ricordo ben saldo nella mente dei tifosi italiani: Fabio Cannavaro nell’anno di Germania 2006. Lo stesso Van Dijk si è detto fiducioso che stavolta possa toccare a lui, ma per il verdetto finale bisognerà attendere il prossimo 2 dicembre. L’olandese è ancora saldamente in testa alle quote dei bookmakers: Planetwin365 ha fissato a 1,30 il suo successo a Parigi. Nonostante sia stato protagonista di una netta scalata, da quota 12,00 a 3,30 in meno di un mese, CR7 non è nemmeno il diretto inseguitore di Van Dijk, perché viene prima Lionel Messi’ (3,00). Molto più staccati Mané (17,00) e Salah (20,00).