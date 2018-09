PARMA – Uno scontro in un contrasto aereo durante il primo tempo di Juventus-Parma e Cristiano Ronaldo ha rimediato un occhio nero. L’arco sopraccigliare sinistro si è gonfiato e per tutta la gara l’ex Real ha avuto fastidi alla vista. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] A fine gara, un po’ giù di corda anche per essere rimasto a secco di gol per la terza partita consecutiva, Ronaldo non si è fermato né con i giornalisti né con i tifosi per selfie e autografi.

Christian Vieri parlando di Juventus dice: “Cristiano Ronaldo ancora a secco? Bisogna lasciarlo stare – ha detto l’ex bomber azzurro ospite a Pressing su Canale 5 -. In Italia siamo capaci di criticare anche lui ma il problema secondo me non esiste. Ha sempre fatto tantissimi gol. Lui vuole segnare e se avesse avuto fortuna avrebbe già fatto 5 reti in 3 partite. Significa che le occasioni le ha avute, è la palla che non vuole entrare. La Juve deve imparare a metterlo nelle condizioni di poter segnare e lui deve ambientarsi, è solo alla terza partita. Ha avuto molte occasioni, è sempre lì e si vede che è il più forte di tutti: prima o poi la palla entrerà. La Serie A e la Liga sono due campionati completamente diversi ma i gol li farà. Non so quanti ma li farà”.

Vieri dà poi consigli ad Allegri: “Il partner d’attacco ideale per CR7? Io farei giocare sempre Douglas Costa e Dybala ma decide l’allenatore. I falli di Pjanic e di Cuadrado puniti solo col giallo? Per me erano tutti e due rossi”.