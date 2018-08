Cristiano Ronaldo, primo gol con la maglia della Juventus VIDEO

TORINO – Cristiano Ronaldo segna il primo gol con la maglia della Juventus, a Villar Perosa. Il portoghese è stato bravo a farsi trovare pronto sul filo del fuorigioco dalla sventagliata di Bernardeschi e a infilare il primo gol con la sua nuova maglia con un imprendibile destro sotto l’incrocio, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] accolto dal boato del numeroso pubblico presente.

Applausi scroscianti a Villa Perosa per la Juventus, scesa in campo per la tradizionale amichevole in famiglia con la Primavera. A bordo campo in maniche di camicia anche il presidente Andrea Agnelli. Solo applausi anche per Leonardo Bonucci, il ‘figliol prodigo’ tornato bianconero dopo un anno al Milan.