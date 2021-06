Cristiano Ronaldo toglie la Coca Cola (sponsor Euro 2020) in conferenza stampa: “Bevete acqua” VIDEO

Cristiano Ronaldo fa sparire le due bottigliette di Coca Cola in conferenza stampa, nonostante il marchio sia tra gli sponsor di Euro 2020. “Acqua, ecco cosa bisogna bere. Acqua”, dice il campione portoghese mettendo vicino al microfono appunto una bottiglia d’acqua.

Neanche il tempo di entrare e di sedersi per la conferenza stampa prima di Ungheria-Portogallo che Cristiano Ronaldo nota subito le due bottigliette di Coca Cola. Le fissa per un istante, poi chiude gli occhi e sospira. Quindi non ci pensa più, le prende e le mette via, senza farle più vedere.

Cristiano Ronaldo e la Coca Cola

Nonostante sia stato anche lui sponsor della Coca Cola in passato (era anche il protagonista di una delle tante pubblicità), Cr7 ha deciso così. Forse all’epoca non aveva ancora la vena salutista che ha oggi. Del resto lui se lo può permettere, la sua figura va oltre quella del semplice calciatore, è una macchina aziendale a tutti gli effetti. Basti pensare che la Coca Cola ha 2 milioni di follower sui social, Cristiano Ronaldo ne ha oltre 300 milioni.

Social divisi sulla reazione di Cristiano Ronaldo

Sui social da una parte c’è chi difende questo atteggiamento dicendo che Cristiano Ronaldo ha avuto un bel coraggio. Dall’altra parte però c’è anche chi lo critica. Questo perché non è un prodotto sponsorizzato da Cristiano Ronaldo, altrimenti forse avrebbe avuto un atteggiamento decisamente diverso. Del resto è stato lo stesso CR7 a censurare negativamente le abitudini del figlio, Cristiano junior: “Ha potenziale, ma mangia patatine e beve Coca Cola. Una cosa che a me non piace e lui sa che quando lo vedo m’innervosisco”.