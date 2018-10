PISA – Sonia Avolio, assessore di Fratelli d’Italia a Cascina, attacca Cristina Parodi “colpevole” di aver imputato “all’ignoranza e alla paura” l’ascesa del vicepremier leghista Matteo Salvini. Parole che l’avevano resa oggetto dell’attacco di leghisti furiosi, chiedendo le sue dimissioni dalla tv pubblica della Rai. Matteo Salvini in persona aveva deciso di raffreddare i toni, ma l’assessore del Comune in provincia di Pisa li rincara in una diretta Facebook: “Non sa più quante corna ha”.

Un attacco particolarmente grave perché gli insulti sessisti provengono per una polemica che sembrava ormai chiusa, ma soprattutto da un’altra donna. Su Facebook la Avolio dice:

“Volevo mandare un messaggio a Cristina Parodi che dice che quelli che votano per Salvini sono degli ignoranti ignorante vuol dire senza conoscenza, e lei che non sa più quante corna ha, ma glielo dico io: una per ogni lentiggine, se riesce a contarsele. E che vada con sua sorella, insieme ai tegami”.

Un messaggio che arriva dall’assessore del comune guidato dalla leghista Susanna Ceccardi, nominata da poco da Salvini consigliera per il programma di governo, che ha liquidato il gesto dell’Avolio: “Ha fatto tutto da sola”. All’assessora non è rimasto altro da fare che scusarsi in un altro post: “Chiedo scusa se qualcuno si è sentito offeso dal mio video: volevo fare ironia e non mi è riuscito. Sono greve, non cattiva”.