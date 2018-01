SOUTHAMPTON – Una tempesta violenta colpisce una nave da crociera che sta navigando. I commensali che stanno cenando nella sala ristorante, stringono i bicchieri di vino e continuano a bere come se nulla fosse.

E’ accaduto il 10 dicembre scorso e il video è stato diffuso solo ora. Le onde sono forti e le stoviglie finiscono a terra. La nave da crociera Ventura, si trova con i passeggeri poco fuori Southampton in Gran Bretagna e viene colpito da venti che soffiano a 100 nodi mentre sta attraversando il Golfo di Biscaglia.

Nel video pubblicato dal Daily Mail, si vedono alcuni passeggeri che stanno cenando. Si sente il rumore degli oggetti della tavola che si rompono cadendo a terra. I passeggeri seduti attorno ai tavoli però, continuano a stringere i loro bicchieri da vino cercando così di godersi il resto del loro pasto, nonostante quello che sta accadendo intorno a loro.

L’uomo che filma la scena, in seguito ha scritto di aver temuto che la nave da 116mila tonnellate e 3078 passeggeri potesse rovesciarsi. Secondo quanto ha riferito ancora, i passeggeri più anziani sono finiti sul pavimento dopo che le loro sedie sono cadute a terra. La situazione è via via peggiorata fino a stabilizzarsi dopo 25 minuti. Fortunatamente la nave che appartiene al gruppo P&O Cruises non si è rovesciata e la crociera è potuta proseguire.