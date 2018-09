ROMA – Maurizio Crozza torna a far sorridere i telespettatori nei panni del premier Giuseppe Conte. Il formidabile comico tornerà in onda da venerdì 28 settembre sul Nove col suo #FratelliDiCrozza. Intanto, in un’anticipazione, prova a fare il bilancio dei primi cento giorni del governo giallo-verde nei panni del premier Conte.

Crozza-Conte sulle prime appare in difficoltà: prima annuncia uno storico accordo sui migrnti, di Flat Tax e reddito di cittadinanza ma la voce fuori campo di Andrea Zalone gli fa notare che nessuna delle misure elencate è stata ancora realizzata.

Allora il premier replica con orgoglio di aver ristabilito la legalità ma dece subito ricredersi quando gli fanno notare che Salvini è indagato. “Oddio, Salvini premier è indagato”, esclama prima di ricevere la telefonata di Di Maio. “Il caffè in tazza grande te lo rifaccio subito”.