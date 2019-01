L’AVANA – Almeno 3 persone sono morte e altre 172 sono rimaste ferite a causa di una forte tromba d’aria che si è abbattuta durante la notte scorsa sull’Avana. Lo ha reso noto su Twitter il presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, dopo aver visitato la zona della capitale che è stata colpita.

Testimoni raccontano di un boato simile “al rumore di un aereo”. La tromba d’aria è arrivata nella notte di domenica. Sulla capitale cubana si è abbattuto un violento tornado che ha lasciato gran parte della città senza elettricità. Le raffiche di vento erano superiori ai 100 chilometri orari: l’acqua caduta ha allagato strade, fatto cadere alberi ed ha distrutto diverse auto. Alcuni quartieri della città sono rimasti al buio per ore. Tra le zone maggiormente colpite i quartieri Santo Suárez, Luyanó, Vía Blanca, Regla e Chibás.

La tempesta è ora diretta verso il Messico.

Le trombe d’aria non colpiscono più soltanto i paesi del Centro America in cui da sempre questo tipo di fenomeni sono conosciuti. Oramai è anche l’Italia ad essere colpita con una certa intensità: da gennaio a novembre dello scorso anno, infatti, in Italia ci sono state 478 trombe d’aria, più del doppio (+121%) di quelle registrate nello stesso periodo dell’anno scorso.

E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti diffusa a fine novembre e basata su dati Eswd, l’anagrafe europea degli eventi meteo estremi che ha registrato in Italia oltre mille fenomeni nel 2018 fra tornado, bombe d’acqua, tempeste di fulmini, valanghe e bufere di neve.

L’Italia si colloca tra i dieci Paesi più colpiti al mondo per alluvioni, siccità, tempeste, ondate di calore e terremoti che negli ultimi venti anni hanno provocato perdite per 48,8 miliardi di euro secondo dati Unisdr, l’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di disastri naturali.