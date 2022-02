Patrick Cutrone offende Alessio Cragno durante Empoli-Cagliari di serie A. L’attaccante empolese, mentre era in panchina ha etichettato il portiere avversario come “balbuziente di me***“. L’insulto è però stato beccato dalle telecamere a bordo campo e la punta è stata costretta a scusarsi il giorno dopo.

Cutrone offende Cragno balbuziente: il video e le scuse

Patrick Cutrone ha telefonato ad Alessio Cragno per scusarsi della frase offensiva, catturata dalle telecamere di Dazn. Appena uscito dal campo e sotto il furore agonistico, l’attaccante toscano si è lasciato andare a un commento offensivo – “questo balbuziente di m…”, si intuisce dal labiale – riferito al portiere del Cagliari.

Cagliari rimonta a Empoli ma la classifica resta brutta

La classifica sorride meno di prima. Ma il Cagliari è sempre lo stesso: combatte sino alla fine e continua a fare punti.

Ora è terzultimo insieme al Venezia, ma bisogna anche tenere conto del fatto che i lagunari hanno una partita in meno. Ora però anche la Sampdoria è più vicina, ad appena due lunghezze. “Avremmo firmato per 4 punti in queste due trasferte – ha detto Mazzarri a fine gara – lo spirito è quello giusto e la strada da seguire anche. Purtroppo la nostra classifica non è ancora buona e quindi non possiamo pensare con leggerezza come vorremmo, dobbiamo lavorare partita dopo partita con la tensione al massimo e la consapevolezza di dover raccogliere il massimo. Ora testa al Napoli”.

Contro la squadra di Spalletti, il mister avrà di nuovo a disposizione Deiola. E spera di poter schierare anche Nandez, fermo da quasi un mese. Decisivo Pavoletti: quinto gol in questo campionato, ma soprattutto il terzo nelle ultime quattro partite giocate. Segno che, nonostante gli infortuni, il bomber è in un ottimo momento.

Unico rammarico: non essere ancora riuscito a segnare di testa, la sua specialità. Ora i suoi gol sono quasi tutti di rapina negli ultimi undici metri. Come quello che ha dato al Cagliari il pari contro l’Empoli per continuare a sperare.