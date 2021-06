Damiano David dei Maneskin eroe per una frazione di secondo. Il frontman del gruppo vincitore dell’Eurovision Song Contest ha salvato per un pelo la sua bassista Victoria De Angelis da una moto che stava per investirla sul ciglio della strada.

Il video di Damiano che tira a sé Victoria proprio mentre sopraggiunge una motocicletta ha fatto rapidamente il giro del web. La bassista si era trattenuta qualche secondo in più sulla corsia riservata a bici e scooter subito dopo essere scesa dall’auto ad Amsterdam.

Maneskin, il video di Damiano che salva Victoria è virale

La band si trova in Olanda per promuovere il disco che sta letteralmente scalando le classifiche di mezzo mondo. Nel filmato divenuto virale sui social si vede Damiano scattare prontamente per trarre in salvo Victoria.

Accortosi del pericolo imminente, il cantante ha afferrato per un braccio la bassista e l’ha tolta dalla traiettoria della motocicletta. Subito dopo le ha lanciato sguardo sicuro che ha mandato in visibilio i fan.

In tanti hanno encomiato il gesto di Damiano, ribattezzandolo “Spiderman”. “Abbiamo bisogno tutti di un Damiano nella nostra vita”, scrive qualcuno commentando il video del salvataggio.

Maneskin, prima band italiana nella Top Ten britannica

Dopo la vittoria in casa, al Festival di Sanremo e quella all’Eurovision, i Maneskin stanno vivendo un periodo d’oro. Sono persino riusciti nella storica impresa di entrare nella top ten dei singoli in Gran Bretagna. Una prima assoluta per una band italiana.

La hit, che ha raggiunto il numero 7 della Uk Singles Chart, è il brano in inglese “I Wanna Be Your Slave“, mentre al vertice, per la quarta settimana di seguito, è ancora stabilmente occupato dalla pop star americana Olivia Rodrigo con il singolo “Good 4 U”.

Il glam rock di Damiano David e compagni, che si è imposto al festival europeo con il brano glam rock “Zitti e buoni”, con il singolo in inglese è diventata la band uscita dall’Eurovision più di successo degli ultimi nove anni, fa sapere la Bbc.