Daniela Martani non vuole indossare la mascherina in auto prima di salire a bordo del traghetto per Palau.

Daniela Martani, ex hostess di Alitalia e concorrente del Grande Fratello, non voleva indossare la mascherina. La Martani, convinta di essere immune al virus in quanto vegana, si è rifiutata di indossare la mascherina in auto prima di salire a bordo del traghetto.

In coda a Palau per l’isola della Maddalena, in Sardegna, l’ex hostess e partecipante ad alcune trasmissioni televisive, si rifiuta di seguire le indicazioni del personale di bordo. Disagi per gli altri passeggeri che non possono imbarcarsi regolarmente.

Proprio la Martani ha filmato tutta la scena e caricato il video sui social scrivendo: “Ieri all’1:30 di notte al ritorno dall’isola della Maddalena x Palau la compagnia di navigazione Delcomar ha cercato di impedirmi di salire a bordo della nave xché mi sono ribellata alla richiesta di indossare la mascherina nella mia macchina x mostrare il biglietto”.

Nel video si vede uno scontro con i responsabili della compagnia di navigazione che hanno evidenziato il comportamento della ex hostess anche minacciato di chiamare i carabinieri, sostenendo che Daniela Martani stesse interrompendo un pubblico servizio. Le operazioni di imbarco sono state rallentate e la discussione è andata avanti per diversi minuti.

Coronavirus, la Martani: “Io immune perché vegana”

La showgirl animalista più famosa della tv mesi fa aveva detto: “Non mi prendo il coronavirus perché sono vegana”. “Lo dicono tutti i medici – ha ribadito la ex hostess Alitalia ed ex concorrente del Grande Fratello -. Non è che lo dico io. La gente mi fa ridere”.

“Ho ricevuto giorni di attacchi allucinanti su tutti i social. Gente che chiede la mia morte. Finora la mia esperienza mi dimostra che è così. Perché a febbraio sono stata a Milano svariate volte, ho fatto su e giù con i treni, ho preso le metropolitane, ho assistito mia madre in ospedale a Roma. Sono entrata ed uscita dagli ospedali fino a quando si poteva. E finora non mi sono presa manco un raffreddore”.

“Abbiamo un sistema immunitario più forte degli altri, ma non lo dico io. Lo capiscono anche gli analfabeti funzionali che non leggono un ca***. Io leggo e mi informo. Sono vegana e voglio sapere quello che metto dentro la mia pancia. C’è una cosa importantissima che si chiama microbiota che ti alza le difese immunitarie”. (Fonti Twitter e YouTube).